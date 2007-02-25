Сгоревший индонезийский паром продолжает убивать (фото)

Индонезийский паром "Левина I", на борту которого произошел сильный пожар, затонул во время буксировки. Судно внезапно накренилось на правый борт и быстро ушло под воду, сообщает AFP.

На борту парома находились 16 человек - журналисты, полицейские и следственная бригада национального комитета по безопасности на транспорте. Три человека - телевизионный оператор и двое криминалистов - числятся пропавшими без вести. Еще один оператор погиб. Он был спасен с тонущего парома и доставлен в больницу, однако вскоре скончался.

Пожар на борту парома "Левина I" начался утром в четверг 22 февраля. По предварительной версии, на борту судна загорелся один из грузовиков, перевозивших химикаты. Огонь полностью уничтожил палубные надстройки парома.

В результате пожара, по последним данным, погибли 42 человека. Около 300 человек удалось спасти. Точных данных о количестве находившихся на борту людей нет.

Лента.ру