Сгоревший индонезийский паром продолжает убивать (фото)
1 человек погиб, 3 - пропали без вести
|Паром ”Левина I” на буксире после пожара. Фото AFP
На борту парома находились 16 человек - журналисты, полицейские и следственная бригада национального комитета по безопасности на транспорте. Три человека - телевизионный оператор и двое криминалистов - числятся пропавшими без вести. Еще один оператор погиб. Он был спасен с тонущего парома и доставлен в больницу, однако вскоре скончался.
Пожар на борту парома "Левина I" начался утром в четверг 22 февраля. По предварительной версии, на борту судна загорелся один из грузовиков, перевозивших химикаты. Огонь полностью уничтожил палубные надстройки парома.
В результате пожара, по последним данным, погибли 42 человека. Около 300 человек удалось спасти. Точных данных о количестве находившихся на борту людей нет.