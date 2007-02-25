Более двух тысяч исламистов готовят теракты в Великобритании

Британские спецслужбы установили, что в настоящее время на территории королевства находятся более двух тысяч исламских террористов, которые готовят новые террористические акты, а угроза совершения терактов в стране - наивысшая со времени терактов в США 11 сентября 2001 года.

Как говорится в февральском отчете антитеррористического подразделения Скотленд-Ярда, с которым удалось ознакомиться журналистам газеты The Sunday Telegraph, «Желание «Аль-Каиды» совершить теракты в Великобритании и количество находящихся на нашей территории экстремистов, готовых в любой момент принять участие в этих терактах, превышают наши прежние о них представления».

По данным газеты, в настоящее время документ направлен в британские МВД, министерство обороны и службу внутренней разведки MI5. Вместе с тем, представитель МВД отказался прокомментировать это сообщение, заявив, что никакими данными на этот счет не располагает, сообщает «Газета.Ru».