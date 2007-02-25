Иран запустил в космос ракету

Иран в воскресенье провел испытание «космической ракеты». Об этом передало государственное телевидение страны, не сообщив никаких подробностей. Как предполагается, испытание является частью иранской программы по запуску пяти спутников на орбиту к 2010 году.

Как сообщил глава иранского Центра космических исследований Мохсен Бахрами, ракета была создана министерством обороны и министерством по науке и технологиям Ирана.

В прошлом Иран объявлял, что он хочет иметь возможность запускать в космос свои собственные спутники, в том числе в коммерческих целях. В 2005 году Иран запустил первый подобный спутник при содействии России.

Газета.ру