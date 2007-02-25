28% - потенциальные экстрасенсы?

Министерство обороны Великобритании рассекретило материалы о тайном проекте, посвященном изучению сверхъестественных способностей человека, сообщает газета Guardian.

В рамках исследования, проведенного в 2002 году, добровольцев с завязанными глазами просили ответить, что находится в запечатанном конверте. В частности, в конверты помещали изображения ножа и матери Терезы. 28 процентов испытуемых дали ответы, близкие к правильным, однако большинство участников эксперимента оказались не столь проницательными. Один из добровольцев заснул, пытаясь сконцентрироваться на содержимом конверта.

Бывший сотрудник Министерства обороны Великобритании предположил, отметив время проведения эксперимента, что военные проверяли возможность использования сверхъестественных способностей для поиска Осамы бин Ладена и тайников с оружием.

К участию в исследованиях военные пытались привлечь 12 экстрасенсов, которые рекламировали свои услуги в интернете, однако ни один из экстрасенсов не согласился, сообщает газета Daily Telegraph.

Как сообщили в Министерстве обороны Великобритании, секретный проект был закрыт по причине малой ценности полученных результатов. Исследования обошлись британскому бюджету в 18 тысяч фунтов стерлингов.

Лента.ру