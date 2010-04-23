Медведев внес на ратификацию в Госдуму «харьковское соглашение»

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ внес на ратификацию в Государственную думу соглашение между Россией и Украиной о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет после 2017 года.

Информация о документе размещена в базе данных Госдумы в пятницу.

22 апреля спикер Государственной думы России Борис ГРЫЗЛОВ заявил, что Госдума РФ и Верховная Рада Украины 27 апреля могут синхронно ратифицировать соглашение, которое продлевает срок базирования Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 дол. за тысячу кубометров.