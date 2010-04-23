Россия опять заинтересовалась ракетным крейсером «Україна»

Россия заинтересована в покупке ракетного крейсера «Україна».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве заявил депутат Государственной думы РФ, председатель подкомитета по военно-техническому сотрудничеству Михаил НЕНАШЕВ.

«В Николаеве на всем известном судостроительном заводе стоит ракетный крейсер. Этот корабль готов на 70%. Этот корабль может быть принят в состав Военно-морского флота России. Нам это корабль нужен», - сказал М.НЕНАШЕВ.

При этом по просьбе УНИАН он уточнил, что речь идет о ракетном крейсере «Україна».

Депутат отметил, что на крейсер необходимо установить вооружения и системы навигации.

М.НЕНАШЕВ подчеркнул, что подписанное соглашение о пролонгации базирования ЧФ РФ в Украине открывает дорогу для достижения конкретных договоренностей в вопросе покупки крейсера.

М.НЕНАШЕВ добавил, что крейсер «Україна» может быть использован на любом из четырех флотов России.

«В течении месяца мы сверим позиции по этому кораблю, и в конце мая я готов говорить конкретно», - добавил он.

По словам депутата, прежнее руководство Украины было «недоговороспособно» по этому вопросу.

Он также подчеркнул, что сотрудничество с Украиной по линии судостроения и судоремонта включает в себя именно совместное производство кораблей, а «не их лакировку и подкраску».

М.НЕНАШЕВ также сообщил, что на судостроительном заводе в Херсоне практически на 100% готова плавмастерская, которая нужна российской стороне для перезагрузки атомных реакторов, и «мы готовы ее взять как для ВМФ, так и для использования в системе военно-морского транспорта».

Он подчеркнул, что в случае готовности украинских властей, РФ готова разместить и другие заказы, в том числе авианесущие корабли, на украинских судостроительных заводах. По словам М.НЕНАШЕВА, России нужно 4-5 авианосцев.

Справка УНИАН. Украина в 1993 году получила от России недостроенный ракетный крейсер «Україна», который свыше 20 лет строится в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе им. 61-го коммунара. Неоднократные попытки продать крейсер России или третьей стороне были неудачными. На крейсере дважды формировался экипаж из состава ВМС Украины и дважды расформировывался. Для окончательной достройки крейсера необходимо около 30 млн. долларов.