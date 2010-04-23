Для ратификации пакта Януковича-Медведева специально соберут Госдуму

Государственная дума РФ 27 апреля проведет внеочередное заседание для ратификации соглашения о продолжении срока базирования Черноморского флота РФ на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал депутат Госдумы РФ, член комитета по обороне Михаил НЕНАШЕВ.

«Государственная дума только что проголосовала за проведение внеочередного заседания 27 апреля для ратификации соглашения, которое подписали главы России и Украины», - сказал М.НЕНАШЕВ.

По его словам, данное решение принято большинством голосов, хотя не все депутаты Госдумы поддержали такое решение.

Он уверен, что депутаты Госдумы ратифицируют данное соглашение.

По его словам, соглашение о ЧФ РФ нормализует политические, экономические и военно-морские отношения Украины и РФ.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 дол. за тысячу кубометров.

В Верховной Раде Украины ратификация этого соглашения планируется также 27 апреля.

Как отметил председатель ВР Владимир ЛИТВИН, со спикером Госдумы РФ Борисом ГРЫЗЛОВИМ была достигнута договоренность, что во вторник состоится одновременная ратификация соглашения как ВР, так и Государственной думой России.