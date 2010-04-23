Из Европы в США летают над облаком пепла

Облако вулканической пыли практически покинуло территорию Европы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня Евроконтроль – организация по безопасности полетов.

Сейчас облако находится между Исландией и севером Шотландии. Евроконтроль считает, что с сегодняшнего дня авиасообщение в Европе будет возобновлено в полном объеме.

Полеты самолетов между Европой и США будут осуществляться над облаком пепла.

Как сообщал УНИАН, авиасообщение в значительной части Европы парализовано с 15 апреля из-за выбросов пепла от исландского вулкана Эйяфьяллайокуль.

Авиасообщение начало возобновляться в Европе 20 апреля.