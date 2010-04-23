Польша спрашивает, почему забрали приборы, привезенные для Путина

Записи «черных ящиков» самолета Президента Польши Леха Качиньского, который разбился в авиакатастрофе под российским Смоленском 10 апреля, могут быть обнародованы через три месяца.

Об этом пишет сегодня польская Gazeta Wyborczа, анализируя последние заявления представителей польской прокуратуры.

В частности, генеральный прокурор Польши Анджей ШЕРЕМЕТА заявил вчера на пресс-конференции, что предварительные записи «черных ящиков» в виде стенограммы будут доставлены в Польшу «в течение двух недель».

Однако, по его словам, прокурор, который ведет следствие, будет принимать решение о том, обнародовать ли их лишь после того, как в Польшу будут доставлены все материалы из России.

При этом он сказал, что решение будет принято лишь после того, как будет проведен анализ подлинности записей и записи очищены от лишних шумов.

Gazeta Wyborczа, ссылаясь на практику такого анализа, написала, что анализ записей последние 30 минут полета президентского Ту-154 займет 900 часов, или 100 дней.

Издание также отметило скупость информации, которую прокуроры обнародовали на очередной пресс-конференции, подчеркнув, что прокуроры даже не хотели однозначно исключить самые странные гипотезы о катастрофе, среди которых террористический акт с использованием электромагнитного импульса, который вывел из строя оборудование на борту.

«Некоторые гипотезы имеют такой уровень фантастики, что рассудительные люди сами их опровергают», - сказал генеральный прокурор.

Но главный военный прокурор Кшиштоф ПАРУЛЬСЬКИЙ сказал, что следствие не будет исключать никаких версий.

Польские следователи добавили, что также обратились к российской стороне с просьбой предоставить информацию о замене наземного оборудования на самом Смоленском аэродроме в период с 5 по 15 апреля (по данным СМИ, россияне доставили специальное навигационное оборудование для прилета глав российского и польского правительств Владимира ПУТИНА и Дональда ТУСКА, которое было вывезено перед прилетом Л.Качиньского - УНИАН).

Прокуроры также объяснили нежелание быстро обнародовать записи тем, чтобы они не навредили проведению следствия.

Как сообщал УНИАН, в начале этой недели А.ШЕРЕМЕТ заявлял о возможности обнародования записей "черных ящиков" в четверг, 22 апреля, после возвращения в Польшу польских прокуроров.

Польские следователи также заявили на этой неделе, что не имеют права обнародовать материалы следствия без согласия российской прокуратуры, расследующей дело.