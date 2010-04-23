В Мексиканском заливе затонула нефтяная платформа: пропали 11 людей

Нефтяная платформа, на которой во вторник произошел взрыв, затонула в водах Мексиканского залива у побережья штата Луизиана.

Береговая охрана США заявляет о возможной опасности случившегося для окружающей среды, передает Би-Би-Си.

Буровая установка могла содержать более 2,6 млн. литров дизельного топлива.

Помимо этого из скважины может поступать в воду до 8 тыс. баррелей нефти в день.

11 рабочих считаются пропавшими без вести.