Боснию и Герцеговину пригласили в НАТО

НАТО предоставила План действий для членства (ПДЧ) Боснии и Герцеговине.

Об этом заявил в четверг вечером в Таллине официальный представитель альянса Джеймс АППАТУРАЙ по итогам первого рабочего заседания неформальной встречи министров иностранных дел 28 стран НАТО, передает ИТАР-ТАСС.

"Решение о запуске ПДЧ для Боснии и Герцеговины принято, но с рядом дополнительных условий", - сказал Дж.АППАТУРАЙ.

В четверг генеральный секретарь Альянса Андерс Фог РАСМУССЕН заявил: "За последний год Босния и Герцеговина добилась значительных успехов в своей военной реформе и приняла решение направить свое подразделение в Афганистан в состав сил Международных сил содействия безопасности (ИСАФ). Мы очень высоко ценим этот вклад. Сегодня Босния и Герцеговина стоит ближе, чем когда-либо, к получению ПДЧ".

План действий для членства в НАТО не определяет сроков вступления страны в Альянс, он лишь фиксирует программу подготовки к этому.