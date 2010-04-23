Спикер подал в отставку из-за коррупционного скандала в Чехии

Спикер нижней палаты парламента Чехии Милослав ВЛЧЕК подал в отставку и объявил об уходе из политики.

Причиной этого решения стал коррупционный скандал, передает Радио «Свобода».

Как сообщили чешские СМИ, М.ВЛЧЕК воспользовался служебным положением, чтобы добиться предоставления своему помощнику крупной государственной дотации.

Скандал вспыхнул в преддверии всеобщих выборов, которые пройдут в Чехии в конце мая.