СЛД нашел замену погибшему кандидату в президенты Польши

Союз левых демократов (СЛД) выдвинул официальным кандидатом на пост президента Польши своего лидера Гжегожа Наперальского (Grzegorz Napieralski), сообщает TVP.

"Я согласился, потому что хочу доказать людям, что политика может быть разной. Не хотелось бы, чтобы мы возвращались к старым привычкам и стандартам", - заявил Наперальский. При этом он подчеркнул, что будет продолжать линию своего предшественника Ежи Шмайдзиньского (Jerzy Szmajdzinski).

Шмайдзиньский, ранее являвшийся кандидатом от СЛД в президенты, 10 апреля 2010 года погиб в авиакатастрофе под Смоленском. В числе других в этой катастрофе погиб президент Польши Лех Качиньский.

Первый тур досрочных выборов президента Польши назначен на 20 июня. Если ни один из кандидатов не получит поддержку 50 процентов избирателей, 4 июля пройдет второй тур, куда выйдут двое претендентов, набравшие наибольшее число голосов.

Лента.ру