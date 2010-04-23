Эксперт: отдать Крым – примерно то же, что Курильские острова

Сегодняшняя оппозиция Украины не сможет опротестовать договоренности о продлении базирования Черноморского Флота РФ взамен на снижения цены на российский газ.

Такое мнение в интервью собственному корреспонденту УНИАН в РФ высказал заместитель генерального директора Центра политических технологий (РФ) Алексей МАКАРКИН.

«Я думаю, что в ближайшее время украинская оппозиция вряд ли добьется каких-то изменений по этим соглашениям», - сказал А.МАКАРКИН.

Он напомнил, что действующая коалиция в ВР с точки зрения оппозиционеров противоречит Конституции, но Конституционный Суд стал на сторону власти.

«Думаю, что и в этом случае велика вероятность, что Конституционный Суд станет на сторону власти», - отметил он.

В тоже время, А.МАКАРКИН отметил, что соглашение подписано на 25 лет, и спрогнозировать какую политику будет вести следующий Президент Украины и правительство сложно. По его мнению, если к власти придет сегодняшняя оппозиция, то это вопрос будет поднят снова.

Он уверен, что нынешнее большинство без проблем ратифицирует это соглашение.

По словам А.МАКАРКИНА, для России базирование Черноморского флота в Крыму имеет, прежде всего, символическое значение.

«Конечно, важно присутствие в регионе, но Черноморский флот – это один из символов, который с психологической точки зрения важен для россиян. Военная составляющая второстепенна», - сказал он.

Он отметил, что сохранения базы в Крыму – это примерно то же, что сохранение Курильских островов, передача которых будет психологическим шоком для российского общества.

А.МАКАРКИН подчеркнул, исходя из этого, пролонгация договора по ЧФ РФ является скорее вопросом внутриполитическим для российского руководства.

Комментируя слова Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о том, что Украина получила дополнительно порядка 40 млрд. долл. от подписанных договоренностей, эксперт подчеркнул, что «в данном случае вопрос экономики для России – вторичен».

Как сообщал УНИАН, 21 апреля президенты Украины и России В.ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение о продлении на 25 лет срока пребывания Черноморского флота России в Севастополе. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более, чем на 100 дол. за тысячу кубометров.