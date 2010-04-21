Умер Хуан Антонио Самаранч

Скончался бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) испанец Хуан Антонио Самаранч, сообщает Лента.русо ссылкой на AFP. Во вторник, 20 апреля, Самаранч был доставлен в больницу Барселоны с острой сердечной недостаточностью, врачи оценивали его состояние как очень тяжелое. Самаранчу, который возглавлял МОК с 1980 по 2001 год, было 89 лет.

В последние годы у Самаранча нередко возникали сложности со здоровьем. В октябре прошлого года он был доставлен с сердечным приступом в больницу Монако, но тогда приступ оказался не серьезным.

Дольше Самаранча Международным олимпийским комитетом руководил только основатель современного олимпийского движения француз Пьер де Кубертен. После ухода Самаранча президентом МОК стал бельгиец Жак Рогге, который занимает этот пост до сих пор.