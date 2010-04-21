Бакиев: нет силы, которая заставит меня отказаться от президентства

Киргизский лидер Курманбек БАКИЕВ отказался признать свою отставку с поста Президента страны, сообщает РИА Новости. Также он призвал мировые державы не признавать временное правительство Киргизии во главе с Розой ОТУНБАЕВОЙ.

"Нет силы, которая заставит меня отказаться от президентства", - заявил К.БАКИЕВ, который в настоящее время находится в Минске, куда он прилетел из Казахстана.

Ранее сообщалось, что К.БАКИЕВ из Казахстана по факсу послал новым киргизским властям заявление о своей отставке. До этого он неоднократно предлагал временному правительству уйти с поста Президента в обмен на гарантии безопасности себе и своей семье, однако предложение принято не было.

Стоит отметить, что подлинность заявления К.БАКИЕВА об отставке подверг сомнению его брат Ахмад БАКИЕВ. По его словам, полученный временным правительством Киргизии факс является подделкой. В то же время Р.ОТУНБАЕВА подтвердила подлинность заявления К.БАКИЕВА.

Также К.БАКИЕВ выразил готовность понести законную ответственность за массовые беспорядки в Киргизии в начале апреля, в результате которых погибли более 80 человек, и принес соболезнования семьям погибших.

Как сообщал УНИАН, массовые беспорядки в Киргизии, в результате которых правительство страны ушло в отставку, а К.БАКИЕВУ пришлось скрываться на юге страны, начались 6 апреля 2010 года. 20 апреля стало известно, что К.БАКИЕВ находится в Минске под защитой Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО.

В Киргизии К.БАКИЕВ и ряд его родственников обвиняются в экономических преступлениях и коррупции. После того, как стало известно о местонахождении киргизского лидера, киргизские власти обратились к Беларуси с просьбой обеспечить его безопасность до суда над К.БАКИЕВЫМ.