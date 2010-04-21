Власти Киргизии отдали приказ стрелять по мародерам на поражение

Глава Временного правительства Киргизии Роза Отунбаева отдала приказ стрелять по мародерам на поражение. Об этом сообщает РИА Новости.

"В случаях совершения разбойных нападений на граждан, их дома и частную собственность, покушения на их здоровье и жизнь, а также в случаях нападения на гражданские и военные объекты правоохранительные органы будут открывать огонь на поражение", - говорится в официальном заявлении главы Временного правительства страны.

Отунбаева призвала народ "сохранять спокойствие, пресекать провокации, давать отпор поджигателям и силам, стремящимся разрушить общественный мир и межэтническое согласие".