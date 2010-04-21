В Польше объявлена дата досрочных выборов Президента

И.о. Президента Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ объявил дату досрочных президентских выборов - они пройдут 20 июня 2010 года, сообщает ИТАР-ТАСС.

Президент Польши Лех Качиньский трагически погиб в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля, после чего, в соответствии с Конституцией страны, полномочия главы государства автоматически перешли к спикеру нижней палаты парламента Б.КОМОРОВСКОМУ.

Согласно действующему законодательству Польши, между объявлением даты выборов и их проведением должно пройти не менее 60 дней. Таким образом, выборы должны состояться 20 июня, а возможный второй тур - 4 июля. Согласно избирательному законодательству, в списке должно быть не менее двух кандидатов. Кандидат в президенты, чтобы быть зарегистрированным в Центральной избирательной комиссии, должен собрать 100 тысяч подписей граждан.

Кандидатом от правящей в Польше партии "Гражданская платформа", вероятнее всего, останется Б.КОМОРОВСКИЙ, который во время предварительных (первичных) выборов, проведенных внутри партии, был объявлен 27 марта партийным кандидатом в президенты Польши. В ходе праймериз Б.КОМОРОВСКИЙ набрал 68,5%, второй претендент - нынешний министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ получил 31,5% голосов членов партии, сообщает РИА «Новости».