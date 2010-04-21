В Европе восстанавливается ависообщение, которое было блокировано из-за облака вулканического пепла.

Одной из первых открыла свое воздушное пространство Великобритания, сообщает радиостанция «Эхо Москвы». Ночью заработал лондонский аэропорт «Хитроу», который считается крупнейшим в мире по числу пассажиров.

Воздушные гавани готовятся открыть Дания и Польша, аэропорты Венгрии, Словакии, Норвегии и Финлядии будут работать по особому графику.

Ситуация с авиасообщением постепенно нормализуется также в Бельгии, Италии и Швейцарии.

Воздушное пространство Германии пока остается закрытым, взлеты и посадки разрешены только в аэропортах Бремена и Гамбурга.

Как отмечает NEWSru, за прошедшую неделю в Европе было отменено свыше 95 тысяч рейсов. На то, чтобы преодолеть последствия авиаколлапса и отправить всех пассажиров по назначению, может уйти несколько недель, признают власти.