Исландский вулкан разоряет фермеров в Кении

Миллионы цветов - преимущественно роз - отправились на помойки в Кении из-за прерванного авиасообщения страны с Европой, вызванного извержением исландского вулкана. Кенийская цветочная отрасль ежедневно несет колоссальные убытки, и с каждым днем ситуация становится все хуже. Более пяти тысяч работников, упаковывающих цветы для поставок в Париж, Амстердам и другие европейские города, остались без работы, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press.

Впрочем, страдает не только садоводческая отрасль страны, объем поставок которой на экспорт ежедневно составлял до авиационного кризиса тысячу тонн в сутки. Спаржу, зеленые бобы и брокколи, поставляемые в европейские рестораны, в Кении сейчас просто скармливают скоту.

Местные представители отрасли опасаются, что дальнейшие задержки повлекут за собой банкротство мелких фермеров, которые ведут свой цветочно-овощной бизнес на заемные деньги. Дальнейшие убытки приведут к тому, что занятым в отрасли кенийцам будет нечем возвращать кредиты.

Паралич европейского авиасообщения в Европе наступил пять дней назад после извержения вулкана Эйяфьятлайокудль. Облако пепла, взмывшее над Исландией и накрывшее пол-Европы, заставило закрыться большинство европейских аэропортов. Сейчас облако понемногу рассеивается, и представители Всемирной метеорологической организации (ВМО) прогнозируют, что оно полностью исчезнет к ближайшим выходным. Сегодня в Европе выполняется около половины рейсов от нормы.