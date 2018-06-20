Польша прощалась с жертвами авиакатастрофы под Смоленском (фоторепортаж)

Траурная церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе под российским Смоленском прошла сегодня в Варшаве на площади Юзефа Пилсудского.

Польский правительственный самолет разбился утром 10 апреля под Смоленском (РФ). Официальная делегация Польши во главе с президентом Лехом Качиньским летела в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях. В целом на борту находились 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Не выжил никто.

На площади Ю.Пилсудского построили специальный подиум, в центре которого - крест. За крестом размещены 96 фотографий жертв авиакатастрофы.

И.о. Президента Польши глава Сейма Бронислав КОМОРОВСКИЙ во время выступления поблагодарил за соболезнования, выраженные полякам в связи с трагедией гражданами других государств, особенно отметив соболезнования граждан Российской федерации.

"Это не только сочувствие, но также понимание. Понимание, почему трагически умершие ехали в Катынь, как пилигримы польского дела", - сказал Б.КОМОРОВСКИЙ.

Он сказал, что трагедия привлекла внимание к Катыни многих людей в мире, благодаря чему они смогли узнать правду о тогдашних событиях.

"Для этой собственной правды отправились те, кто трагически погиб в катастрофе. Имеем надежду, что благодаря этой жертве мир эту правду больше не забудет", - сказал и.о. главы Польского государства.

Б.КОМОРОВСКИЙ также отметил солидарность поляков, которые после первой информации о трагедии спонтанно стали собираться как возле Канцелярии погибшего Президента, так и в других местах, где зажигали свечи, оставляли цветы и молились за умерших.

Польские власти и поляки не забудут трагически погибших жертв катастрофы самолета Президента Польши Леха Качиньского под российским Смоленском.

Об этом, выступая на траурной церемонии, заявил глава польского правительства Дональд ТУСК.

Польский премьер сказал, что авиакатастрофа 10 апреля стала самой большой трагедией в Польше после Второй мировой войны, подчеркнув, что до сих пор трудно осознать произошедшее.

«Никто из нас не припомнит, чтобы так много, так много выдающихся людей погибли в одно ужасное мгновение», - сказал он.

В своей речи Д.ТУСК упомянул в числе жертв авиакатастрофы самого пожилого - последнего президента Второй Речи Посполитой в экзиле 91-летнего Ришарда Качеровского - и члена экипажа Наталью Янушко, которой было всего 23 года, подчеркнув, что у них, как и у каждого из 94 жертв авиакатастрофы, были свои планы и мечты.

"Обязаны поставить чело наибольшему вызову: хорошо отчитать надежды, мечты и мысли умерших. Так, чтобы поляки могли перенести их дальше и помнить. Будем помнить”, - сказал глава правительства.

Он также призвал поляков к сохранению чувства национального единства.

"Чем станет их смерть зависит от нас. Обретет эта смерть самый глубокий смысл, или нет? Мы разные, как разными были и они, но самый глубокий смысл сообщества должен в нас сохраниться", - сказал Д.ТУСК.

После пяти часов тела Президента Польши и его жены доставили в Варшавскую Архикатедру, началась отдельная литургия памяти президентской четы.

Всю ночь в Варшавской Архикатедре будут молиться за души Леха и Марии Качиньских.

Похороны президентской четы состоятся в воскресенье, 18 апреля.