Ни одна международная делегация не отменяла участие в похоронах Качинских

18:11, 16 апреля 2010
Мир
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 Данные МИД Польши

Ни одна из международных делегаций не отменяла участие в запланированных на воскресенье, 18 апреля, похоронах Президента Польши Леха Качинского и его супруги Марии.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила представитель пресс-службы Министерства иностранных дел Республики Польша.

По ее словам, по состоянию на 13.00 свое участие в похоронах подтвердили представители 83 делегаций. В то же время она не уточнила, когда планируется закрыть список всех делегаций, которые прибудут на похороны.

Представитель МИД также подтвердила официальное участие в траурных мероприятиях Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и главы украинского МИД Константина ГРИЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, из-за извержения вулкана в Исландии закрыто воздушное пространство Великобритании, Ирландии, скандинавских стран, Нидерландов, Бельгии, Латвии, частично Франции и Польши.

Вулкан выбросил в верхние слои атмосферы большое количество пепла и пыли. Они могут ухудшить видимость и являются угрозой для двигателей самолетов.

Власть Польши на неопределенный срок закрыла аэропорт в Кракове, где в воскресенье должны состояться похороны Качинских. В стране работает лишь один аэропорт в Жешове на юго-востоке страны.

Ранее Gazeta Wyborcza сообщала, что в траурных мероприятиях в Польше планируют принять участие 41 международная делегация.

Министр президентской канцелярии Яцек САСИН сегодня заявил, что Польша не планирует переносить запланированные на воскресенье, 18 апреля, похороны главы государства Л.Качинского.

 

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