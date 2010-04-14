Дату выборов Президента Польши объявят 21 апреля

Дата внеочередных выборов Президента Польши будет объявлена 21 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил и.о. главы государства Бронислав КОМОРОВСКИЙ.

«Решение объявлю утром 21 апреля», - сказал Б.КОМОРОВСКИЙ после консультаций в Сейме с депутатами всех фракций.

"Собрание (лидеров фракций) завершилось полным пониманием. Мы в этом деле солидарны (по дате выборов)", - сказал он.

Как отмечают польские СМИ, Б.КОМОРОВСКИЙ, который представляет в Сейме правящую с конца 2007 года партию «Гражданская платформа», пошел на уступки оппозиции, которая хотела отложить объявление президентских выборов.

Как сообщал УНИАН, Б.КОМОРОВСКИЙ выступал за скорейшее объявление даты выборов Президента.

В соответствии с Конституцией Польши, и.о. Президента должен объявить внеочередные выборы не позже, чем через 14 дней после смерти главы государства, а сами выборы должны состояться не позже, чем через 60 дней после объявления.