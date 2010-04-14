В Европарламенте хотят направить миссию в Чечню
22:27, 14 апреля 2010Мир
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"Чтобы понять ситуацию на месте"
В Европарламенте рассматривают возможность направить миссию депутатов в Чечню.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщила председатель подкомитета по правам человека Хейди ХАУТАЛА (группа «зеленых», Финляндия).
«Это моя идея. Убеждена, что мы должны направить туда миссию, чтобы понять ситуацию на месте», - сказала она.
По словам депутата, на сегодняшний день эта идея обсуждается в Европарламенте. Вместе с тем, Х.ХАУТАЛА отметила, что пока рано говорить о том, когда бы такая миссия могла быть направлена, поскольку это зависит как от решения Европарламента, так и от российских властей, которые должны дать разрешение депутатам на посещение Чечни.
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