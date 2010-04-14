Янукович и Лавров выступят в Страсбурге

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ выступят перед депутатами Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в конце апреля.

Об этом УНИАН сообщили в Информационном офисе Совета Европы в Украине.

Проект повестки дня также предусматривает обсуждение доклада о дискриминации на почве сексуальной ориентации и гендерной принадлежности, которая призывает к правовому признанию гомосексуальных партнеров по всей Европе.

Депутаты ПАСЕ планируют обсудить последствия войны между Грузией и Россией, заслушав доклад бывшей главы международной миссии по установлению обстоятельств конфликта Посла Хейди ТАЛЬЯВИНИ.

Морское пиратство, почтение памяти жертв Голодомора в бывшем Советском Союзе, защита лиц, которые разглашают секретную информацию, и составления Европейского кодекса лоббирования будут также в повестке дня. Комиссар Совета Европы по правам человека Томас ХАММАРБЕРГ представит свой ежегодный отчет за 2009 год.

Сессия ПАСЕ состоится в Страсбурге с 26 по 30 апреля.