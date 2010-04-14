Путин решил подарить $20 миллионов «друзьям в Кыргызстане»

Россия окажет Кыргызстану гуманитарную помощь в размере 20 млн. дол. и готова выдать льготный кредит на 30 млн. дол.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Москве, об этом сказал вице-премьер-министр - министр финансов РФ Алексей КУДРИН на совещании под председательством российского премьера РФ Владимира ПУТИНА.

«Я считаю возможным предоставить гуманитарную помощь в размере 20 млн. дол. для первоочередных платежей в целях социальной поддержки. Кроме того, Россельхозбанк готов предоставить льготный кредит на сумму 30 млн. дол. соответствующему финансовому учреждению Кыргызстана», - сказал А.КУДРИН.

Он отметил, что эти вопросы должны быть решены с киргизскими коллегами в ближайшее время.

В свою очередь В.ПУТИН отметил, что временное правительство Кыргызстана обратилось за помощь к РФ.

«Всем хорошо известно, что произошло в Кыргызстане, но что бы там не происходило - это внутреннее дело самой Киргизии. Вместе с тем ситуация и в экономике, и в социальной сфере критическая. Временное правительство Киргизии обратилось к нам с просьбой оказать помощь», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что, по заявлению временного правительства Киргизии, казна страны пуста.

«Как утверждают сегодняшние руководители, прежнее руководство страны все разворовало, растащило и уничтожило. Это не нам судить, но у нас всегда были особые отношения с киргизским народом, и, безусловно, в трудную для Кыргызстана минуту мы должны наших друзей в Кыргызстане поддержать», - сказал В.ПУТИН.

Он также отметил, что при необходимости объем помощи может быть увеличен.

Кроме этого, вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН сообщил, что российские нефтяные компании после официального обращения Кыргызстана могут направить до 25 тысяч тонн нефтепродуктов для весенне-полевых работ.

Также министр сельского хозяйства РФ Елена СКРЫННИК сообщила, что РФ готова направить Кыргызстану 1,5 тыс. тонн семян в качестве гуманитарной помощи.

Как сообщал УНИАН, в Киргизии 7 апреля 2010 года вспыхнули массовые протесты.

Оппозиция сообщила, что правительство ушло в отставку, а Президент Курманбек БАКИЕВ уехал из Бишкека в неизвестном направлении. Оппозиция объявила об отставке Кабмина и создании временного правительства.