Жертвами землетрясения в Китае стали 67 человек

Землетрясение магнитудой 7,1, произошедшее в китайской провинции Цинхай, унесло жизни 67 человек, сотни оказались под обломками зданий.

В пострадавших от землетрясение районах не хватает медикаментов и оборудования, сообщает NEWSru.

По данным Государственного сейсмологического управления КНР, эпицентр находился на глубине 33 километров в уезде Юйшу Тибетской автономной префектуры Юйшу на юге провинции Цинхай. Уезд Юйшу граничит с провинцией Сычуань и Тибетским автономным районом.

Агентство "Чжунго синьвэнь" сообщило, что в уезде разрушено до 90% строений, нарушена сотовая связь, нет электричества. В момент удара подземной стихии жители по большей части находились в своих домах - одноэтажных постройках из дерева и глины.

Провинция Цинхай, граничащая с Тибетским автономным районом Китая, считается относительно малонаселенной. По данным за 2008 год, в ней проживают 5,54 миллиона человек. В уезде Юйшу, в который входят один поселок городского типа и восемь деревень, согласно данным, размещенным на сайте уездной администрации, проживает около 67 тысяч человек.

За несколько часов до мощного землетрясения в регионе были отмечены два подземных толчка магнитудой 4,7 и 4,8.

Сильнейшее за последние несколько десятилетий землетрясение в Китае произошло в мае 2008 года в провинции Сычуань. Тогда в результате подземных толчков магнитудой 8,0 погибли более 87 тысяч человек.