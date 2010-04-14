В Украину едет министр иностранных дел Словакии

15-16 апреля с.г. в Украине с официальным визитом будет находиться министр иностранных дел Словацкой Республики Мирослав ЛАЙЧАК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в рамках визита предусмотрены полномасштабные переговоры министров иностранных дел Украины и Словакии Константина ГРИЩЕНКО и Г.ЛАЙЧАКА. По результатам переговоров двух делегаций в МИД Украины ожидается подписание Протокола о сотрудничестве между МИД Украины и МИД Словацкой Республики.

Программой визита запланированы также встречи М.ЛАЙЧАКА с руководством Украины.

Украинская и словацкая стороны придают большое значение этому визиту и рассматривают его как подготовительный этап к официальному визиту в Украину Президента Словакии Ивана ГАШПАРОВИЧА, отмечает пресс-служба МИД Украины.

Также МИД объявляет аккредитацию на освещение официального визита в Украину главы МИД Словакии, которая продлится до 18.00 14 апреля. Телефон для аккредитации: 238-15-29, 238-17-20.