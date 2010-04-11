Глава Службы госохраны Киргизии: моя совесть чиста

Брат президента Киргизии, глава Службы государственной охраны Жаныбек Бакиев заявил, что не отдавал приказ стрелять по мирным людям во время беспорядков в Бишкеке 7 апреля. Огонь велся только по вооруженным людям, шедшим на штурм здания правительства и нападавшим на милиционеров, заявил Бакиев в интервью РИА Новости.

Во время беспорядков в Бишкеке 7 апреля погиб 81 человек, ранения получили более полутора тысяч. Оппозиция, захватившая органы власти, утверждает, что приказ стрелять по людям отдал брат Бакиева и в связи с этим выдан ордер на его арест.

"Как таковой команды (открыть огонь) непосредственно не давалось. Я давал команду (открыть огонь) по БТРу, который стрелял. Я не скрываю этого, но я давал команду стрелять по тем, кто имеет оружие. Моя совесть чиста. Я передавал по рации, что если кто побежит с оружием, то по ним открывать огонь на поражение. Потому что они вели тоже прицельный огонь", - заявил Бакиев.

Жаныбек Бакиев находится вместе с братом в родовом селе в пригороде Джалал-Абада на юге страны. По словам корреспондента РИА Новости, сторонники президента перекрывают подходы к улице, где находится дом Бакиевых.

Он отметил также, что первые выстрелы были произведены со стороны митингующих.

"Были произведены выстрелы в кабинет президента, и мы его защищали... По безоружным мы старались не стрелять, это когда уже предел наступил - они начали закидывать камнями, горючей смесью и подвергались опасности жизни наших сотрудники, - там велся огонь по ногам", - сказал глава службы госохраны

По его словам, он заинтересован в том, чтобы независимая комиссия провела объективное расследование.

Бакиев уверен, что расследование установит, что некоторые погибли и от выстрелов "сзади, из толпы".

Жаныбек Бакиев пообещал не развязывать гражданскую войну, однако Служба государственной охраны будет обеспечивать безопасность президента. "Мы будем вести точечную борьбу. Если будут какие-то киллеры или террористы, которые попытаются совершить покушение, это будет беспощадно наказываться самым жестким образом", - заявил Бакиев. Он подчеркнул, что его брат не слагает полномочия и остается действующим президентом Киргизии.