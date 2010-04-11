В Польше назначен и.о.руководителя канцелярии президента

Вместо погибшего в авиакатастрофе

Исполняющий обязанности президента Польши, спикер Сейма Бронислав КОМОРОВСКИЙ в воскресенье назначил и.о. руководителя канцелярии главы государства Яцека МИХАЛОВСКОГО, передает РИА Новости. Руководитель канцелярии главы государства Владыслав Стасяк трагически погиб в авиакатастрофе самолета президента Польши под Смоленском. Первой задачей Яцека МИХАЛОВСКОГО станет организация всех мероприятий, связанных с похоронами погибшего президента Леха Качиньского. *** Погибших руководителей Вооруженных сил заменили их первые заместители или начальники штабов: главу Генерального штаба Франтишека Гонгора - генерал-лейтенант Мечислав Стаховяк; главнокомандующего Сухопутными войсками Тадеуша Бука - дивизионный генерал Эдвард Грушка; главнокомандующего Военно-морским флотом Анджея Карвету - вице-адмирал Вальдемар Глушко; командующего Военно-воздушных сил Анджея Бласика - дивизионный генерал Кшиштоф Заленский; командующего Войсками специального назначения Влодзимежа Потасиньского - бригадный генерал Марек Ольбрыхт; главу Оперативного командования Бронислава Квятковского - дивизионный генерал Ежи Михаловский; командующего гарнизоном Варшавы Казимежа Гилярского - полковник Веслав Грудзиньский.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter