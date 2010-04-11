В Польше назначен и.о.руководителя канцелярии президента
Вместо погибшего в авиакатастрофе
Исполняющий обязанности президента Польши, спикер Сейма Бронислав КОМОРОВСКИЙ в воскресенье назначил и.о. руководителя канцелярии главы государства Яцека МИХАЛОВСКОГО, передает РИА Новости.
Руководитель канцелярии главы государства Владыслав Стасяк трагически погиб в авиакатастрофе самолета президента Польши под Смоленском.
Первой задачей Яцека МИХАЛОВСКОГО станет организация всех мероприятий, связанных с похоронами погибшего президента Леха Качиньского.
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Погибших руководителей Вооруженных сил заменили их первые заместители или начальники штабов:
главу Генерального штаба Франтишека Гонгора - генерал-лейтенант Мечислав Стаховяк;
главнокомандующего Сухопутными войсками Тадеуша Бука - дивизионный генерал Эдвард Грушка;
главнокомандующего Военно-морским флотом Анджея Карвету - вице-адмирал Вальдемар Глушко;
командующего Военно-воздушных сил Анджея Бласика - дивизионный генерал Кшиштоф Заленский;
командующего Войсками специального назначения Влодзимежа Потасиньского - бригадный генерал Марек Ольбрыхт;
главу Оперативного командования Бронислава Квятковского - дивизионный генерал Ежи Михаловский;
командующего гарнизоном Варшавы Казимежа Гилярского - полковник Веслав Грудзиньский.