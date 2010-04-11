Саакашвили прервет визит в США, чтобы вылететь в Варшаву

Президент Грузии Михаил Саакашвили в связи с гибелью в авиакатастрофе президента Польши и 80 других польских политиков и военных, на один день прервет визит в США, чтобы посетить Варшаву и лично выразить соболезнования польскому народу, сообщила агентству "Новости-Грузия" пресс-спикер президента Манана Манджгаладзе.

Грузинский лидер посещает США по приглашению президента Барака Обамы для участия в саммите по вопросам ядерной безопасности, который пройдет в Вашингтоне 12-13 апреля.

Лех Качиньский был одним из самых популярных европейских лидеров в Грузии, после того, как во время августовского конфликта 2008 года прибыл в Тбилиси, чтобы выразить свою поддержку грузинскому народу.

Сообщение об авиакатастрофе под Смоленском потрясло Грузию. Жители Тбилиси, выражающие соболезнования, усыпали цветами лестницу, ведущую к зданию посольства Польши. Ночью из горящих свечей у входа в посольство была выложена надпись «Polska». Известие о катастрофе буквально взорвало социальные сети – грузинские блоггеры, первые распространившие в Грузии сообщение о случившемся, выражают соболезнования народу Польши и создают страницы памяти.

Воскресенье, 11 апреля, объявлено в Грузии днем траура в знак солидарности с народом Польши.