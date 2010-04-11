Бакиев предложил ввести в Киргизию миротворцев ООН

Президент Киргизии Курманбек Бакиев предложил ввести в страну миротворческие силы ООН, чтобы не допустить повторения массовых беспорядков. Об этом Бакиев заявил в интервью РИА Новости. По словам президента, милиция и армия не смогут обеспечить порядок в случае возобновления беспорядков.

Бакиев также высказался за создание международной комиссии для расследования событий 7 апреля, когда президент Киргизии был фактически отстранен от власти. "Сегодняшнее следствие, которое сегодня идет, я ему не верю, оно однобокое, оно все повесит на меня", - заявил президент. При этом он выразил готовность нести ответственность, если международная комиссия признает его вину в беспорядках.

В интервью Бакиев, находящийся со своими сторонниками на юге Киргизии, предостерег временное правительство от попыток его силового захвата. "Здесь не пять и не десять тысяч, больше будет людей. Они что, по ним будут всем стрелять? Поэтому пытаться со мной говорить с позиции силы я не рекомендую. Если они все же попытаются, мы будем сопротивляться", - пообещал президент.