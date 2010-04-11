США могут продолжить пользоваться авиабазой в Киргизии

Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что временное правительство Киргизии сообщило ей, что американцы смогут продолжить использование авиабазы в Манасе для транспортировки сил и поддержки военной операции в Афганистане, сообщает Би-Би-Си.

Незадолго до того, как придти к власти в Бишкеке, лидеры оппозиции заявляли, что соглашения об использовании американцами аэропорта должны быть пересмотрены. Сейчас США приостановили использование базы в Манасе. Для снабжения войск в Афганистане используется аэропорт Кувейта.

Пресс-секретарь госдепартамента сообщил, что Клинтон провела телефонный разговор с главой временного правительства Киргизии Розой Отунбаевой. Она предложила Бишкеку гуманитарную помощь и обсудила необходимость стабилизировать ситуацию в регионе. В свою очередь, Р.Отунбаева подтвердила, что страна будет следовать ранее достигнутым с Вашингтоном договоренностям, передает Associated Press.

Беспорядки в Киргизии начались 6 апреля в Таласе, напоминает РосБизнесКонсалтинг, после того как в преддверии Народного курултая (съезда) оппозиции были задержаны несколько оппозиционных лидеров. Утром 7 апреля массовые выступления оппозиции начались в столице страны Бишкеке. Власти применили силу, в том числе огнестрельное оружие. По последним данным, в результате беспорядков погибли 79 человек. Однако протестующим удалось захватить власть и сформировать временное правительство во главе с экс-министром иностранных дел Розой Отунбаевой. Президент Курманбек Бакиев уехал на юг страны, где рассчитывал на поддержку. По сведениям журналистов, он находится в секретном месте в г. Джелалабад, не признает своего поражения и заявляет, что продолжит руководить страной.

Новые власти объявили в розыск двоих его сыновей - Максима и Марата Бакиевых, а также родного брата президента Жаныша Бакиева, возглавлявшего Службу государственной охраны Киргизии. Ж.Бакиев обвиняется в том, что именно он приказал силовикам открыть огонь по протестующим 7 апреля.