В Венгрии сегодня может смениться власть

Парламентские выборы в воскресенье проходят в Венгрии, где, как ожидается, руководившие страной последние восемь лет социалисты потеряют власть, сообщает Би-би-Си.

В 6.00 по всей стране открылись 11 тысяч избирательных участков, которые будут работать до 19.00.

Парламент Венгрии, состоящий из 368 депутатов, избирается на четыре года 8,3 миллиона избирателей.

После того, как венгерская экономика оказалась в глубокой рецессии, шансы на победу консервативной партии бывшего премьер-министра страны Виктора Орбана значительно возросли.

Довольно много голосов может набрать и крайне правая партия "Йоббик".