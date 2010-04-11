На месте катастрофы Ту-154 работают более 800 человек

На месте катастрофы самолета Ту-154 под Смоленском работают более 800 человек. "К ликвидации последствий авиакатастрофы привлечены 802 человека и 124 единицы техники, в том числе от МЧС России 275 человек и 68 единиц техники, из них 3 воздушных судна", - сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В администрации Смоленской области открыта "горячая линия" для родственников погибших, пишет РосБизнесКонсалтинг. Как сообщили в администрации области, по телефону 8 (800)-100-19-01 можно получить всю необходимую информацию на русском и польском языках.

Сегодня ночью тела погибших двумя вертолетами МЧС РФ были доставлены в Москву. В московских моргах идет экспертиза и процедура опознания.