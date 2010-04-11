В катастрофе Ту-154 погибли все командующие Войска Польского

В списке несколько генералов

В результате крушения самолета Ту-154 под Смоленском Польша лишилась всего военного командования. Среди погибших глава Генерального штаба Вооруженных сил Польши Франтишек Гонгор, главнокомандующий Сухопутными войсками Тадеуш Бук, главнокомандующий Военно-морским флотом Анджей Карвета, командующий Военно-воздушных сил Анджей Бласик, командующий Войсками специального назначения Влодзимеж Потасиньский, глава Оперативного командования Вооруженных сил Бронислав Квятковский, командующий гарнизоном Варшавы Казимеж Гилярский. В списке также военные священники - полевой епископ Войска Польского, генерал-майор Тадеуш Плоский, православный архиепископ Войска Польского, бригадный генерал Мирон Ходаковский, лютеранский капеллан Войска Польского, полковник Адам Пильх.

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