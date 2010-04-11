Внеочередные президентские выборы в Польше состоятся до 20 июня

Внеочередные выборы Президента Польши должны состояться не позже, чем 20 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным польских средств массовой информации, такую норму содержит конституция Польши.

Временно исполняющий обязанности президента Польши, глава Сейма Бронислав КОМОРОВСКИЙ должен объявить дату выборов не позже, чем через 14 дней после смерти Президента.

Сами выборы должны состояться не позже, чем через 60 дней после даты их объявления.

Очередные президентские выборы в Польше должны были состояться осенью в 2010 году.

Б.КОМОРОВСКИЙ, которого правящая в Польше партия "Гражданская платформа" в конце марта официально выбрала кандидатом на пост Президента, заверил, что планирует придерживаться всех конституционных сроков.

Как сообщал УНИАН, 60-летний Президент Польши Лех Качинский, который стал президентом в 2005 году, погиб сегодня утром во время авиакатастрофы в России.