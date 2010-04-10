Польша проведет свое расследование катастрофы самолета

Польша проведет свое расследование катастрофы правительственного самолета под Смоленском, в результате которой погибли президент Польши Лех Качиньский и высшее руководство страны, сообщил в субботу журналистам министр юстиции Польши Кшиштоф Квятковский.

"Будет польское следствие в связи с катастрофой в Смоленске. Такое решение принял Генеральный прокурор Польши Анджей Серемет по моей просьбе... Прокурор Серемет согласился с моим предложением начать отдельное польское расследование - независимо от российского следствия", - приводит его слова РИА "Новости".

По словам пресс-секретаря Генерального прокурора Матеуша Мартынюка, уже сформирована группа прокуроров, которые в ближайшее время выедут в Смоленск.