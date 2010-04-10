СКП России: экипаж погибшего Ту-154 самовольно пошел на посадку

Экипаж самолета Ту-154, на котором погиб президент Польши Лех Качиньский, не учел рекомендации российской стороны и пошел на посадку, что подтверждает изъятая запись переговоров.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил глава СКП РФ Александр БАСТРЫКИН на совещании с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ в оперативном штабе на месте трагедии.

По характеру найденных переговоров экипажу самолета, по словам А.БАСТРЫКИНА, не рекомендовалось производить посадку в Смоленске, однако эти рекомендации не были выполнены.

«Изъятая запись подтверждает характер переговоров», - сказал он.

Министр по чрезвычайным ситуациям РФ Сергей ШОЙГУ доложил В.ПУТИНУ, что в настоящий момент обнаружены все тела погибших и началась отправка в Москву, где уже организована встреча бригад спасателей и медицинская экспертиза.

По его словам, в Москве уже все готово для того, чтобы разместить родственников погибших, а также людей, которые будут сопровождать делегацию.

Глава МЧС подчеркнул, что тела всех погибших обнаружены, а на месте трагедии работает более 60 следователей и криминалистов.

В субботу утром самолет Ту-154, на борту которого находилась большая польская делегация во главе с президентом Польши Л.Качиньским, разбился под Смоленском. Глава Польши с делегацией летел в Россию для участия в траурных мероприятиях в Катыни. На борту, по последним данным, находились 97 пассажиров и членов экипажа, не выжил никто.