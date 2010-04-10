Пилота самолета Качинского диспетчер просил лететь на другой аэродром

Контрольные службы военного аэродрома в Смоленске за 15 минут до планируемого приземления самолета Президента Польши запретили из-за плохих погодных условий посадку российскому военному самолету Ил-76.

Об этом сообщает веб-портал издания Gazeta Wyborcza со ссылкой на "военные источники".

По данным издания, пилот Ил-76, который должен был доставить в Смоленск работников ФСБ, дважды пробовал посадить самолет.

“Управлял (самолетом) пилот из Смоленска, который хорошо знал местные условия. Он дважды пробовал посадить самолет, но в конечном итоге полетел на московский аэродром “Внуково”, - сообщается на портале.

GW написала, что диспетчер Смоленского аэродрома также рекомендовал пилоту самолета Президента Польши посадить его на другом аэродроме из-за сильного тумана.

"Пилоту Президента тоже не рекомендовали сажать самолет, но запретить ему не могли", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Смоленской области при заходе на посадку в условиях сильного тумана потерпел катастрофу самолет Ту-154 Президента Польши, на борту которого находились Президент Польши Л.Качинский и его супруга, а также делегация польских высокопоставленных должностных лиц. Они летели в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях, посвященных годовщине Катынской трагедии.

По данным прокуратуры РФ, на борту самолета находились 132 человека.

Вместе с тем МИД Польши сообщил о 88 пассажирах самолета и 8 членах экипажа.

В связи с трагедией в Польше объявлен недельный траур.