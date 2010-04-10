Военный аэродром в Смоленске Квасневский назвал "ужасным"
Экс-президент вспомнил свой опыт
Бывший Президент Польши Александр КВАСНЕВСКИЙ назвал "ужасным" военный аэродром в Смоленске, где сегодня разбился самолет главы Польского государства Леха Качинского.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КВАСНЕВСКИЙ сказал в эфире телеканала TVN24.
Он отметил, что пять лет назад в президентском самолете приземлялся на этом аэродроме.
"Это ужасный аэродром", - сказал экс-президент Польши.
По его словам, на этом аэродроме короткая взлетная полоса.
"Помню, что полоса была в ужасном состоянии", - добавил он.
А.КВАСНЕВСКИЙ, который был Президентом Польши с 1995 по 2005 год, также назвал огромной трагедией сегодняшнюю авиакатастрофу.
По данным TVN24, военный аэродром в Смоленске не имеет специального оборудования для направления самолета на посадку в условиях сильного тумана, который, по предварительным данным, наблюдался во время прибытия самолета.