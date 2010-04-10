Премьер Польши намерен отправиться в Смоленск

Глава польского правительства Дональд ТУСК планирует сегодня вылететь в Смоленск, где сегодня утром в авиакатастрофе погиб глава Польского государства Лех КАЧИНЬСКИЙ, а также другие высокопоставленные должностные лица.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Д.ТУСК после чрезвычайного заседания правительства сегодня в Варшаве.

Премьер-министр Польши подчеркнул, что на месте трагедии уже работают представители польской прокуратуры.

Д.ТУСК не исключил, что сегодня может состояться еще одно чрезвычайное заседание правительства.

Он также назвал сегодняшнюю авиакатастрофу ужасной трагедией и выразил соболезнования родственникам погибших, прежде всего, Президента Польши.

«Такой драмы современный мир не видел», - сказал он.

Д.ТУСК сказал, что правительство решило объявить завтра в 12.00 по местному времени «две минуты молчания», чтобы почтить память о погибших в авиакатастрофе.

По его словам, «две минуты молчания» также будут объявлены в день захоронения погибших.

Д.ТУСК отказался отвечать на вопросы журналистов.