В Польше объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе самолета Президента

В Польше в связи с сегодняшней катастрофой самолета Президента Польши объявлен общенациональный траур.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил глава польского Сейма Бронислав КОМОРОВСКИЙ, который, в соответствии с Конституцией, начал исполнять обязанности главы государства.

«Я подписал решение о недельном национальном трауре», - сказал он журналистам в Варшаве.

Б.КОМОРОВСКИЙ назвал катастрофу ужасной трагедией, призвав всех поляков сплотиться в эти тяжелые минуты.

«Сейчас нет левых или правых сил. Мы все объединяемся в соболезновании семьям погибших», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Смоленской области при заходе на посадку в условиях сильного тумана потерпел катастрофу самолет Ту-154 Президента Польши, на борту которого находились Президент Польши Л.КАЧИНЬСКИЙ и его супруга, а также делегация польских высоких должностных лиц. Они летели в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях, посвященных годовщине Катынской трагедии.

По данным прокуратуры РФ, на борту самолета находились 132 человека.

Вместе с тем МИД Польши сообщил о 88 пассажирах самолета.