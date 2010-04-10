Один человек из списка пассажиров не сел в самолет Президента Польши

На борту самолета Президента Польши Леха КАЧИНЬСКОГО, который разбился сегодня под российским городом Смоленск, находилось 88 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Варшаве пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Пётр ПАШКОВСКИЙ.

Он отметил, что в списке пассажиров было 89 человек, из которых один человек не вылетел в Россию.

«К сожалению, наиболее правдоподобно, что все 88 пассажиров, которые находились на борту, погибли», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Смоленской области при заходе на посадку в условиях сильного тумана потерпел катастрофу самолет Ту-154 Президента Польши, на борту которого находились Президент Польши Л.КАЧИНЬСКИЙ и его супруга.

По данным прокуратуры РФ, на борту самолета находились 132 человека.