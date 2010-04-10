В катастрофе самолета Президента Польши никто не выжил
11:30, 10 апреля 2010Мир
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Данные губернатора Смоленской области
В катастрофе самолета Президента Польши никто не выжил.
Об этом губернатор Смоленской области Сергей АНТУФЬЕВ сказал по телефону в эфире российскому телеканалу «Вести 24».
«При заходе на посадку самолет Президента Польши не дотянул до посадочной полосы, по предварительной версии, зацепился за макушки деревьев, упал и развалился на части. Выживших в катастрофе нет», - сказал С.АНТУФЬЕВ.
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