В катастрофе самолета Президента Польши никто не выжил.

Об этом губернатор Смоленской области Сергей АНТУФЬЕВ сказал по телефону в эфире российскому телеканалу «Вести 24».

«При заходе на посадку самолет Президента Польши не дотянул до посадочной полосы, по предварительной версии, зацепился за макушки деревьев, упал и развалился на части. Выживших в катастрофе нет», - сказал С.АНТУФЬЕВ.