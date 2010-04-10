В России разбился самолет, в котором находился Президент Польши

Самолет, на борту которого находился Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ, разбился неподалёку от военного аэропорта возле российского города Смоленск.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным польских медиа, самолет разбился при заходе на посадку.

На борту самолета находились около 100 человек.

Информацию об аварии подтвердил пресс-секретарь МИД Пётр ПАШКОВСКИЙ.

По данным телеканала "Россия 24", в результате катастрофы погибли 87 человек. На месте катастрофы работают спасатели.

Л.КАЧИНЬСКИЙ планировал посетить Катынское кладбище под Смоленском, где расположен первый в России международный мемориальный комплекс жертвам тоталитарных репрессий. Об этом сообщили накануне в областной администрации. Предполагалось, что в мероприятиях, посвященных 70-летию трагических событий в Катыни, примут участие около тысячи представителей польской общественной организации "Катынские семьи", а также представители российской власти и члены польской диаспоры Смоленска. Мемориал расположен в Катынском лесу в 18 километрах к западу от областного центра.