Новая власть Киргизии уже не обещает безопасность свергнутому президенту?

До 79 человек увеличилось число жертв беспорядков в Бишкеке.

По словам министра здравоохранения временного правительства Киргизии, сформированного оппозицией, минувшей ночью в больницах скончались три человека, передает радио «Свобода».

В пятницу стало известно, что новые власти Киргизии готовят документ, который заменит Конституцию и позволит лишить Президента Курманбека БАКИЕВА неприкосновенности. Ранее члены временного правительства заявляли, что гарантируют К.БАКИЕВУ личную безопасность, если он сложит полномочия.

В интервью журналу "Русский Newsweek" К.БАКИЕВ сообщил, что готов обсуждать вопрос о своей отставке, однако пока новые власти не выходили с ним на связь.

Как сообщал УНИАН, в Киргизии 7 апреля вспыхнули массовые протесты. В ходе столкновений с правительственными войсками в Бишкеке и других городах пострадали 527 человек.

Оппозиция сообщила, что правительство ушло в отставку, а Президент К.БАКИЕВ покинул Бишкек в неизвестном направлении. Позднее агентство КАБАР сообщило, что К.БАКИЕВ находится в своей южной резиденции в городе Ош. Оппозиция объявила об отставке Кабмина и создании временного правительства.