Болгария не сможет попасть в еврозону

Болгария не сможет в 2010 г. подать заявку на присоединение к механизму обменного курса ERM-2, являющегося одним из этапов вступления в еврозону.

Как заявил сегодня премьер-министр страны Бойко Борисов, решение об отказе подачи заявки на вступление в зону единой европейской валюты было принято в связи с невозможностью контролировать дефицит бюджета. По словам министра, из-за неучтенных прежним правительством расходов, дефицит бюджета Болгарии в 2009 г. составил больше, чем ожидалось - 3,7% ВВП вместо 1,9%, объявленных ранее. "Принимая это во внимание, мы официально отказываемся от подачи заявки на присоединение к ERM-2. Мы фактически ввели в заблуждение страны ЕС относительно нашей готовности к этому, поскольку нам не было известно о реальных показателях дефицита бюджета", - приводит его слова РосБизнесКонсалтинг.

По словам министра финансов, показатели бюджета за 2008г., скорее всего, также придется пересчитать. Он также добавил, что кабинет министров предпримет необходимые меры для того, чтобы добиться сокращения расходов в нынешнем году и довести дефицит бюджета до уровня не более 3% от ВВП, как того требует Евросоюз.