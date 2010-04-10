Правительство Москвы не передумает размещать изображения Сталина

Правительство Москвы не намерено отказываться от размещения к Дню Победы плакатов с изображением Иосифа Сталина. Как сообщила сегодня на пресс-конференции первый заместитель мэра города Людмила Швецова, оформление города будет таким, чтобы "быть адекватным исторической памяти". По ее словам, тема Победы должна не вносить разобщение, а объединять людей, "и очень жаль, что эта история обсуждается в таком ключе".

В середине марта, напоминает РосБизнесКонсалтинг, мэрия Москвы сделала заявление, что не планируется масштабное тиражирование образа Сталина. Речь шла о том, чтобы разместить 10 плакатов.

"Демократическое общество должно основываться на доверии и взаимном уважении, а не на вымарывании из истории неугодных страниц. Иначе мы можем дойти до того, что в кинохрониках останутся лишь Рузвельт и Черчиль, а кадры со Сталиным будут уничтожены. А, возможно, по прихоти иных переписчиков истории придется стереть изображение И.Сталина с медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Может быть, придется отправить в спецхраны и многие фильмы о войне?" - недоумевают в пресс-службе.

В мэрии объясняют свое решение тем, что они следуют истории, учитывая просьбы, пожелания ветеранов Великой Отечественной войны, в противном случае это может привести к расколу общества. При этом в мэрии не отказываются от однозначного осуждения сталинских репрессий.