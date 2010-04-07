В Киргизии оппозиция взяла в заложники вице-премьера и главу МВД (видео)

Митингующие в Киргизии захватили ряд учреждений власти и чиновников.

В частности, сторонники оппозиции захватили в заложники первого вице-премьера страны Акылбека ЖАПАРОВА, сообщает NEWSru.

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Таeже захвачены губернатор Таласской области Бейшенбек БОЛОТБЕКОВ и глава МВД Киргизии Молдомусу КОНГАНТИЕВ.

Последний, по неподтвержденным данным, скончался от полученных ран, когда его везли в больницу.

В столкновениях есть погибшие и раненые. По официальным данным, пострадал 131 человек.

В Бишкеке, по информации из различных источников, 6 человек были убиты во время столкновений возле здания Дома правительства. Митингующие призывают идти на штурм всех силовых ведомств, спецслужб. Временно прекращено вещание государственного телевидения.

По данным агентства «Фергана.ру», митингующие в Таласе захватили здание УВД области. В городе воцарился хаос, толпа неуправляема, много пьяных, передают с места событий наблюдатели. Подростки ходят по улицам с оружием, захваченным в здании УВД. Во время штурма здания милиции были взломаны ворота частной гостиницы, куда ворвались мародеры.